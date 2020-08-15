شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على فوز الزمالك المثير أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر عليه الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف أمام مصر المقاصة. وحقق الزمالك الفوز على المقاصة بهدف للاشيء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بهدف نظيف لأسامة أشرف. وشدد «منصور» على أن الفريق بدأ يحصد نتيجة الاهتمام بقطاع الناشئين طوال السنوات المنقضية. وأضاف «منصور» أن سياسة الدفع بالناشئين واكتشافهم والبحث عنهم في مختلف أنحاء الجمهورية لن تتوقف، بعدما ثبت بالدليل القاطع نجاحها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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