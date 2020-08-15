شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستغل زلزال البايرن ويجس نبض بيكيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بعد إعلانه استعداده للرحيل عن الفريق الكتالوني.

وتعرض برشلونة لهزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خرج بعدها بيكيه، وأكد استعداده للرحيل لو كان ذلك في صالح النادي.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، قد يكون منفتحًا على ضم بيكيه للاستفادة من خبراته، مما يتيح الفرصة لماتياس دي ليخت للتطور أكثر.

وأوضح التقرير أن بيكيه يتقاضى 8.5 مليون يورو سنويًا مع برشلونة، وهو مبلغ كبير، في حين أن قيمته السوقية سوف تتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية جديدة بين الناديين بعد صفقة (آرثر- بيانيتش) تشمل انتقال بيكيه إلى يوفنتوس، مقابل رحيل جونزالو هيجواين إلى برشلونة كبديل للويس سواريز في حال فشل النادي الكتالوني بضم لاوتارو مارتينيز. كما أن هناك العديد من الاقتراحات الأخرى مثل آرون رامسي على سبيل المثال.

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