شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: مستقبل الزمالك في ناشئيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، مدير قطاعات الكرة للناشئين بنادي الزمالك، ومقدم الاستوديو التحليلي لقناة النادي، إن المستقبل الحقيقي للقلعة البيضاء يكمن في قطاع الناشئين، واستغلال قدرات وانتماء أبناء النادي المخلصين، الذين أثبتوا وجودهم ونجحوا في قيادة الفارس الأبيض للفوز على المقاصة بهدف نظيف.

وأثنى «يحيى» على حسام أشرف، مهاجم الزمالك الناشئ، واعتبره الحصان الكسبان الذي راهن عليه كارتيرون، وكان عند حسن ظنه ونجح في إحراز هدف ثمين في وقت قاتل.