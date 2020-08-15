شكرا لقرائتكم خبر عن هاليب تضرب موعدًا مع ميرتنز في نهائي براج المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على مواطنتها إيرينا-كاميلا بيجو بمجموعتين متتاليتين، اليوم السبت، لتواجه البلجيكية إليسه ميرتنز المصنفة الثالثة في نهائي بطولة براج المفتوحة للتنس.

وخسرت هاليب إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى لكنها فازت بالشوط الفاصل قبل أن تخور قوى بيجو، التي أنهت مباراتها في دور الثمانية صباح اليوم، وتخسر أمام بطلة ويمبلدون بنتيجة (7-6) و(6-3).

وكانت مباراة بيجو في دور الثمانية توقفت أمس الجمعة عندما كانت متقدمة على الإسبانية سارة سوريبيس بنتيجة (6-2) و(0-1) قبل أن تنتصر بصعوبة (6-2) و(4-6) و(6-2) في ساعتين و40 دقيقة.

وقضت بيجو أكثر من سبع ساعات على أرض الملعب في البطولة وكان الإرهاق واضحا عندما طلبت اللاعبة البالغ عمره 29 عاما وقتا للعلاج في المجموعة الأولى، وهو ما ساعد هاليب على استعادة تركيزها.

وقالت هاليب: «لم أقدم أفضل ما لدي لكنها كانت مرهقة أيضا وكانت مباراة جيدة، أنا سعيدة جدا بالفوز بالمباراة واللعب ضدها صعب دائما وهي لاعبة رائعة».

وأضافت: «كانت تلعب بشكل جيد حتى تلك اللحظة وتسيطر بشكل ما على المباراة، وفي بعض الأحيان من الجيد خوض مباريات طويلة في أحيان أخرى يكون أمرا سيئا لأن في بعض الحالات تصل إلى الزخم وفي أخرى تكون مرهقا».

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