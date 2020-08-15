شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض الراحة بعد الفوز على المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدًا الأحد دون راحة، عقب انتهاء الفريق من مباراة مصر المقاصة التى جمعت بينهما اليوم علي ارض ملعب استاد القاهرة

وفاز الزمالك علي المقاصة بهدف نظيف سجله حسام أشرف في الوقت القاتل بالدقيقة ٩٤.

وفضل باتريس كارتيرون مواصلة التدريبات دون راحة نظرا لضيق الوقت وضغط مباريات وعدم وجود متسع من الوقت قبل مباراة الفريق امام نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل