شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقتنص فوزًا مثيرًا من المقاصة بهدف قاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينًا من نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع ومحمد حسن وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بداية المباراة جاءت سريعة من جانب الزمالك وضغط مبكر ووصلت الكرة عرضية من زيزو لبن شرقي لكن الحكم يحتسب اللعبة تسلل على الزمالك في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .

واستمر ضغط الزمالك من الجانبين والسيطرة على وسط الملعب ورد المقاصة بمرتدة تصل لمحمد إبراهيم داخل المنطقة حاول المرور وسقط على أرض الملعب، احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء بعدها عاد لتقنية الفيديو ليلغي القرار ويمنح لاعب المقاصة بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وتصل كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها محمود علاء برأسية تسكن الشباك ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل في الدقيقة 10 من عمر المباراة بعدها هدف ثان ملغي للزمالك بعد كرة طولية يستقبلها مصطفي محمد وينطلق ويسدد الكرة وتهز الشباك ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل أيضا.

وبدأ الزمالك تغييراته مبكرا بنزول محمد أوناجم بدلا من محمد حسن في الدقيقة 11 من عمر المباراة بسبب الإصابة.

وتمر الدقائق الأخيرة من الشوط بدون خطورة من جانب الفريقين ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع تمر بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي الشوط بتعادل سلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني ساد الهدوء أجواء المباراة وهجمة بعد عرضية من اوناجم ويقابلها مصطفى محمد بلمسة داخل منطقة الجزاء وسط مراقبة من دفاع المقاصة وتخرج ضربة مرمى في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ويعود الهدوء للمباراة من جديد وانحصار اللعب في وسط الملعب وتسديدة من محمد إبراهيم تمر ضعيفة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد أبوجبل.

وإنطلاقة من محمد أوناجم من الجهة اليمنى ولكن تطول وتخرج ركلة مرمى لصالح المقاصة بعدها يتوقف اللعب لمتابعة تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للزمالك لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وإنطلاقة رائعة من مصطفي محمد الذي يراوغ ببراعة ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تمر قريبة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

عرضية من اوناجم من خارج منطقة الجزاء ولكن يقابلها احد وتنتهى رمية تماس ويرد المقاصة بهجمة بعد عرضية من صلاح ريكو ناحية اليمين ويقابلها موسيس برأسية داخل المنطقة وتمر بجوار مرمى ابو جبل في الدقيقة 66 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك الهجومية رغم تمركز المقاصة في الجانب الدفاعي ويحصل الفريق على ضربة حرة وعرضية من زيزو خارج منطقة الجزاء وحكم المباراة يحتسب تسلل على مصطفى محمد .

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ويمرر أشرف بن شرقي عرضية متقنة من ضربة حرة للزمالك خارج منطقة الجزاء وابعاد من حارس المقاصة بصعوبة في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ويمرر لاعبو الزمالك الكرة بوسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع المقاصة بعدها تتوقف المباراة لإصابة محمد عبدالشافي بعد تدخل قوي من عصام صبحي لكنه يعود ويكمل المباراة .

وفي الدقيقة 82 دفع كارتيرون بحسام أشرف وكاسونجو بدلا من أشرف بن شرقي وزيزو لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

وبمجرد نزول الثنائي كاد أن يسجلا هدف التقدم وانطلق كاسونجو ومررها لأشرف في المنطقة وسددها قوية ردها الحارس لتصل لكاسونجو في الجانب الأيسر يسددها من جديد وينقذها الحارس مجددا لركنية وتضيع معها فرصة محققة للفريق .

ويحاول الزمالك مجددا بتسديدة قوية من مصطفي محمد من مسافة بعيدة وتمر اعلى مرمى المقاصة بعدها عرضية من اوناجم ناحية اليمين ويقابلها مصطفى محمد براسية وانقاذ من محمود حمدي حارس المقاصة .

ويدفع كارتيرون بأسامة فيصل بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 89 على أمل تكثيف الهجوم في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

وفي الوقت القاتل يمر أوناجم من الجانب الأيمن يمررها عرضية يحاول عليها أسامة فيصل بين دربكة في دفاعات المقاصة لتصل لحسام أشرف الذي يسددها مباشرة في الشباك معلنا فوز الزمالك بالوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 38 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 17 في المركز الـ 15.