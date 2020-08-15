شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يجتمع برؤساء الاتحادات الرياضية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برؤساء الاتحادات الرياضية النوعية، وذلك لاستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، وخططهم المستقبلية، بالإضافة لبحث تنظيم بطولة كبري تجمع كافة الإتحادات الرياضية والشبابية، وذلك مساء اليوم، بالمدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات، بحضور الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، ومحيي بدير، المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية، ومحمود عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية.

جاء الاجتماع بحضور رؤساء اتحادات كل من «الرياضة للجميع»، برئاسة الدكتور عماد البناني، واتحاد الشركات، برئاسة حسني غندر، والاتحاد الرياضي للجامعات، بحضور النائب الأول الدكتور صبحي حسانين، والألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالقادر، الملاحة الرياضية برئاسة العميد مؤنس أبوعوف، والاتحاد الرياضي المدرسي الدكتورة إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد، الدكتور ماجد العزازي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وممثلي اتحاد شباب العمال.

وناقش وزير الشباب والرياضة خطة الاتحادات في الفترة المقبلة، والتأكيد على التواصل مع جميع فئات الشعب المصري من خلال البرامج والأنشطة التي تبث أون لاين من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب، مشيدًا بدور إتحاد الاتحادات النوعية في الربط والتنسيق بين كافة الإتحادات النوعية، متابعة أعمال الاتحاد النوعية وإنجازاتها، وتطوير الانشطة التي تقدمها الاتحادات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء أيضًا دراسة التحول الرقمي في مجال الرياضة داخل المؤسسات الشبابية والرياضية من خلال تصميم قواعد بيانات للاعبين والأعضاء من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم معرضاً لمشاريع التخرج لطلبة الجامعات داخل احدي المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهتم بريادة الأعمال في مجال الرياضة.