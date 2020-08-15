شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار «إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي»، مساء اليوم، بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ٣٠ يونيو الماضي.

حضر الاحتفالية عدد رؤساء الاتحادات الرياضية النوعية، والعديد من ممثلي الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للشباب في كافة المجالات والمناسبات، مشيداً بمدونة الرئيس للشباب في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، مؤكدًا على أن هذه المدونة رسالة لشباب العالم من الشباب المصري بتقدير القيادة السياسية لدور الشباب في تحقيق التنمية لأوطانهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة، من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف وزير الشباب أن تشريف فخامه الرئيس لافتتاح المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات إيمانًا منه بدور المدينة التي تشكل نموذجًا ناجحًا لعملية التنمية الشاملة خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المعدة لبناء الشخصية المتكاملة لأبنائها.

وعلى هامش الاحتفالية؛ قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات لمتابعة أبرز الأنشطة المقامة بالمدينة، ومستوى الإقبال عليها، والاطمئنان على سير العمل، ومتابعة التشغيل التجريبي للمدينة، كما تفقد معرض المشغولات اليدوية للطلائع وذوي القدرات والهمم المقام على هامش الإحتفالية.

وعلى صعيد الاحتفالية، قدمت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه، مجموعة من الفقرات الغنائية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.