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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ ماكسويل بعد هدفه امام المان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
تمكن نجم نادي ليون الفرنسي ماكسويل كورنيه من تحقيق رقمًا مميزًا خلال سجل مواجهاته مع مانشستر سيتي، إذ سجل ابن الـ 23 عامًا هدفه الرابع في مرمى النادي الإنكليزي، منذ أن تولى بيب غوارديولا تدريب السيتيزنس.
ليتساوى كورنيه بذلك مع نجم وقائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، والذي استطاع أن يسجل نفس العدد من الأهداف ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
يذكر ان هدف ماكسويل اتى في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي قاتل لدفاع مانشستر سيتي وحارس مرماه إيدرسون، ليودع اللاعب الكرة في الشباك.
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