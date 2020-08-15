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رقم مميز لـ ماكسويل بعد هدفه امام المان سيتي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ ماكسويل بعد هدفه امام المان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

تمكن نجم نادي ليون الفرنسي ​ماكسويل كورنيه​ من تحقيق رقمًا مميزًا خلال سجل مواجهاته مع ​مانشستر سيتي​، إذ سجل ابن الـ 23 عامًا هدفه الرابع في مرمى النادي الإنكليزي، منذ أن تولى بيب غوارديولا تدريب السيتيزنس.

ليتساوى كورنيه بذلك مع نجم وقائد نادي ، ليونيل ، والذي استطاع أن يسجل نفس العدد من الأهداف ضد مانشستر سيتي في .

يذكر ان هدف ماكسويل اتى في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي قاتل لدفاع مانشستر سيتي وحارس مرماه إيدرسون، ليودع اللاعب الكرة في الشباك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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