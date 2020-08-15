تير شتيغن: برشلونة بالتأكيد بحاجة للتغيير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

علّق حارس مرمى نادي ​برشلونة​ الإسباني، الألماني ​مارك أندريه تير شتيغن​، على الخروج المهين من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة المذلة 2-8 أمام نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني.

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وكتب تير شتيغن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أوقات صعبة حقاً، كوليز (مشجعي برشلونة) أشعر بالأسف لما حدث بالأمس".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل، لا أريد البحث عن أعذار، لأنه لا يوجد أعذار، نحن بالتأكيد بحاجة للتغيير".

وكان مدافع النادي الكتالوني جيرارد بيكيه أكد بعد اللقاء أن فريقه بحاجة إلى تغييرات جذرية مشيراً إلى أنه مستعد للرحيل إذا كان ذلك في مصلحة برشلونة.