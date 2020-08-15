دورتموند يتوصل لإتفاق مع ريال مدريد لضم نجمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحفية أن نادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني، توصل لاتفاق مع ​ريال مدريد​، لإستعارة نجمه الشاب ​رينير جيسوس​.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن دورتموند اتفق مع النادي الملكي على استعارة جيسوس لمدة موسمين.

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وأضافت: "الاتفاق تم بين الجانبين، واللاعب سافر اليوم السبت إلى ألمانيا من أجل تأكيد الصفقة".

وختمت الصحيفة: "خلال الأسابيع الأخيرة، حاولت أندية عديدة الحصول على خدمات جيسوس، ولكن دورتموند هو من فاز بخدمات لاعب الوسط الشاب".

وانضم جيسوس إلى صفوف ريال مدريد في كانون الثاني 2020 من فلامنغو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو.