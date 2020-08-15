الدوري السعودي: الهلال يكتسح العدالة، سقوط للتعاون وفوز صعب للنصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

اكتسح فريق ​الهلال​ نظيره ​العدالة​ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من ​الدوري السعودي​ لكرة القدم.



وتمكن النجم بافيتيمبي غوميز من احراز هدفين متتالين في الدقيقتين 30 و75، بينما احرز اللاعب سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 79، وفي الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط الثاني سجل اللاعب عمر خربين الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وفي مباريات اخرى، فاز الفيصلي بهدفين نظيفين على الاهلي، وسقط التعاون امام ضمك بهدفين نظيفين ايضاً، بينما حقق ​النصر​ فوزاً صعباً على الوحدة بهدف نظيف.