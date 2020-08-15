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لاعبة جديدة تلتحق بركب المنسحبين من أميركا المفتوحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

قررت السويسرية ​بليندا بينسيتش​ عدم المشاركة في ​بطولة اميركا المفتوحة​ للتنس جراء تفشي ​فيروس ​.

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وأعلنت بينسيتش (23 عاماً) انسحابها من فلاشينغ ميدوز وعودتها إلى الملاعب في دورة روما الشهر المقبل لتنضم إلى مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين أعلنوا غيابهم عن البطولة التي تنطلق في 31 الحالي.

وذكرت بينسيتش في بيان: "اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من البطولة في نيويورك وسأعود إلى المنافسات الشهر المقبل في روما".

وأضافت: "أتطلع للعودة إلى نيويورك العام المقبل، وأتمنى لجميع المنافسين هناك حظاً طيباً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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