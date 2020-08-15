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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبة جديدة تلتحق بركب المنسحبين من أميركا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
قررت السويسرية بليندا بينسيتش عدم المشاركة في بطولة اميركا المفتوحة للتنس جراء تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت بينسيتش (23 عاماً) انسحابها من فلاشينغ ميدوز وعودتها إلى الملاعب في دورة روما الشهر المقبل لتنضم إلى مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين أعلنوا غيابهم عن البطولة التي تنطلق في 31 الحالي.
وذكرت بينسيتش في بيان: "اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من البطولة في نيويورك وسأعود إلى المنافسات الشهر المقبل في روما".
وأضافت: "أتطلع للعودة إلى نيويورك العام المقبل، وأتمنى لجميع المنافسين هناك حظاً طيباً".
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