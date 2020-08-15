شكرا لقرائتكم خبر ذهبي الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يصطدم بأشبيلية وشاختار يتحدى الإنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون الفرق الأربعة التي بلغت المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي على موعد مع اختبار صعب عندما تخوض المرحلة قبل الأخيرة نحو منصة التتويج باللقب.

ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع أشبيلية اليوم، ثم يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني غدا.

ورغم تأهل الفائز بلقب البطولة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم التالي، لا تحظى مسابقة الدوري الأوروبي بالمكانة اللائقة لدى مقارنتها ببطولة دوري الأبطال التي تدر عائدات مالية كبيرة للمشاركين فيها.

ولكن مع الصدام القوي في مباراتي المربع الذهبي للنسخة الحالية بالدوري الأوروبي، سيكون تحقيق المجد وإحراز اللقب في هذه النسخة حافزا قويا لجميع فرق المربع الذهبي، ولا سيما أن جميعها حجزت مقاعدها بالفعل في دوري الأبطال للموسم المقبل بغض النظر عما ستقدمه في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويطمح كل من الفرق الأربعة إلى تتويج هذا الموسم، الممتد بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بلقب من خلال مسابقة الدوري الأوروبي.

ويدرك مانشستر يونايتد أنه إذا أراد بلوغ النهائي المقرر الجمعة المقبل، فلن يكون لديه أي هامش للخطأ في مواجهة أشبيلية اليوم في كولونيا التي تحتضن الأدوار النهائية للبطولة بدون جماهير.

ويستعيد المدير الفني لمانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار بعض لاعبيه الأساسيين، حيث يستطيع لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش المشاركة أساسيا، كما قد تشهد المباراة عودة المدافع فيكتور ليندلوف.

ويستعيد المدير الفني لأشبيلية جولين لوبيتيجي جهود لاعب الوسط الصربي نيمانيا جوديلي بعدما شفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأكد التحاقه بالفريق.

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وتشهد المباراة مواجهة خاصة بالنسبة لظهير أشبيلية خيسوس نافاس الذي سبق له اللعب 4 مواسم بمانشستر سيتي الجار والمنافس العنيد لمانشستر يونايتد.

ويقضي خيسوس (34 عاما)، فترة احترافية ثانية في أشبيلية كما يحمل شارة قائد الفريق.

وتستضيف مدينة دوسلدورف الألمانية المباراة الثانية في المربع الذهبي غدا، حيث يلتقي شاختار مع إنتر ميلان الإيطالي.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو هجوم إنتر.

وهز لوكاكو الشباك في كل من مبارياته الأوروبية الست الأخيرة هذا الموسم. وكانت بداية هذه المباريات الست من خلال آخر مباراتين للفريق في دور المجموعات بدوري الأبطال قبل أن ينتقل الفريق للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويبرز لوكاكو ضمن أفضل الهدافين في أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 31 هدفا لإنتر في مختلف البطولات هذا الموسم.

وقد يفتقد إنتر ميلان جهود أليكسيس سانشيز بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن الألماني في دور الثمانية للبطولة، والتي فاز فيها إنتر 2 - 1.

وتأهل شاختار إلى المربع الذهبي بالفوز الكبير 4 - 1 على بازل السويسري في دور الثمانية.