شكرا لقرائتكم خبر كان: البايرن قدم ليلة لا يمكن تصديقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التزم عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ أوليفر كان الصمت في بادئ الأمر بعد فوز فريقه على برشلونة 8-2 في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ، على ملعب استاد استاديو دا لوتس في العاصمة البرتغالية لشبونة، أمس الأول.

وكتب الحارس الأسبق للمنتخب الألماني، على تويتر أمس في تغريدة بالإنجليزية «الآن فقط أدرك ما حدث في استاد استاديو دا لوتس».

وأضاف كان، الذي تولى قيادة بايرن ميونخ على مدار فترة طويلة «يا لها من ليلة لدوري أبطال أوروبا، لا يمكن تصديقها، وسنظل نذكرها لفترة طويلة، أنا فخور بالفريق، شكرا أيها الشباب على الدقائق التسعين الخاطفة للأنفاس».

ويلتقي بايرن الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.