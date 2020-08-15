كان: البايرن قدم ليلة لا يمكن تصديقها

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وكتب الحارس الأسبق للمنتخب الألماني، على تويتر أمس في تغريدة بالإنجليزية «الآن فقط أدرك ما حدث في استاد استاديو دا لوتس».
وأضاف كان، الذي تولى قيادة بايرن ميونخ على مدار فترة طويلة «يا لها من ليلة لدوري أبطال أوروبا، لا يمكن تصديقها، وسنظل نذكرها لفترة طويلة، أنا فخور بالفريق، شكرا أيها الشباب على الدقائق التسعين الخاطفة للأنفاس».
ويلتقي بايرن الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.
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