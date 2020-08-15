شكرا لقرائتكم خبر كابوس لشبونة يقود للتفنن في إهانة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح التغيير مطلبا ملحا في برشلونة مع الانهيار الواضح في الفريق وخروجه المهين من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بالهزيمة الثقيلة للغاية 2 - 8 أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الأول.

ولم يكن من المعتاد أن تتفق الصحف في إقليم كتالونيا معقل برشلونة وفي باقي أنحاء إسبانيا على عنوان واحد ولكن صحيفتي سبورت التي تصدر في برشلونة وآس المدريدية اتفقتا على عنوان واحد هو «عار تاريخي» بعد الهزيمة المهينة التي تمت بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتتطلع كرة القدم الإسبانية الآن إلى تضميد الجراح بعد نتائج دور الثمانية التي أطاحت بباقي ممثليها من دوري الأبطال هذا الموسم ليخلو المربع الذهبي من أي فريق إسباني للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني ودع البطولة الخميس الماضي بالهزيمة 1 - 2 أمام لايبزج الألماني.

وذكرت صحيفة «آس» أن بايرن سحق منافسا مثيرا للشفقة، وأن برشلونة يعيش حاليا حالة من السخرية المؤلمة، فيما قالت صحيفة سبورت إن بايرن سخر من برشلونة في أمسية كابوسية.

وجاء تعليق سبورت على أداء المدير الفني لبرشلونة، كيكي سيتين بأنه لا يمكن أن يستمر مع الفريق حتى لمدة يوم واحد آخر، وأن المهمة كانت أكبر كثيرا منه.

واكتفت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية بكلمة واحدة بحجم الصفحة الأولى وهي «الخزي».

وأوضحت الصحيفة أنه أول موسم لبرشلونة بدون أي ألقاب منذ آخر موسم للفريق بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد عام 2008.

وكتبت في عنوان تقريرها عن المباراة «كارثة تاريخية».

Advertisements

ولم يكن الحال أفضل من هذا في صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» التي وصفت الهزيمة بأنها «أم كل الكوارث»، وأشارت إلى أن الهدفين المتأخرين لفيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ ضاعفا من الشعور بالحرج وخيبة الأمل.

وأوضحت أن بايرن لم يقهر برشلونة فحسب وإنما استعان في ذلك بأحد لاعبي برشلونة في إشارة إلى كوتينيو المعار من برشلونة لبايرن.

وقال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو «سنتخذ قرارات معينة، بعضها تم اتخاذه بالفعل قبل المباراة».

أما المرشح المحتمل لرئاسة النادي فيكتور فونت فقال «مر النادي بسنوات عدة من الخزي والحزن، الشعور بهذه الليلة لا يمكن أن يوصف بأي شيء سوى الإذلال، نحن بحاجة إلى استقالة بارتوميو وإجراء الانتخابات».

ودعا المدافع جيرارد بيكيه إلى إجراء تغيير، وقال «يجب أن نعترف بأننا سقطنا في القاع، ليس فقط كلاعبين، وإنما كناد، لسنا على الطريق الصحيح».

وأضاف «إذا كان علي أن أذهب لتغيير الأشياء، فسأكون أول من يقبل ذلك، كانت مباراة مروعة، إنه شعور مروع، إنه أمر مخز، نحتاج إلى تغييرات على جميع المستويات».

ومع ذلك، فإن إجراء الانتخابات مبكرا أمر غير مرجح، حيث يتوقع أن يستمر بارتوميو رئيسا للنادي في سنته الأخيرة، فيما طرح اسم المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوتشيتينو كمرشح قوي لتولي المسؤولية خلفا للمدرب سيتين.

وتراجع بوتشيتينو أخيرا عن تعليقاته بأنه يفضل العمل بمزرعته في الأرجنتين عن تدريب برشلونة، بسبب تاريخه كلاعب ومدرب في إسبانيول منافس برشلونة في إقليم كتالونيا.

وصرح بوتشيتينو إلى صحيفة «إل باييس» قائلا «إسبانيول هو المكان الذي صنعت فيه اسمي ولكنني لست متعجرفا ولا أحب أن أدلي ببيان مثل هذا، ربما لم أكن لأقول ذلك الآن لأنك في الحياة لا تعرف أبدا ما سيحدث».