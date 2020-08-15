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نوير يشعر بالأسى تجاه شتيجن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير عن تعاطفه مع مواطنه وزميله بالمنتخب الألماني، حارس ، مارك أندري تير شتيجن، والذي تلقت شباكه 8 أهداف خلال مباراة الفريقين أمس الأول بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير بعد فوز فريقه على برشلونة 8 - 2 «أشعر بالأسى تجاه مارك لأن شباكه استقبلت عددا من الأهداف، إنها بالتأكيد نتيجة رائعة بالنسبة لنا، ولكنك لا تريد لزملائك بالمنتخب الوطني التعرض لمثل هذه الأمور».

ويتولى نوير حراسة مرمى المنتخب الألماني (مانشافت) بشكل أساسي منذ 2010. وكان أمل تير شتيجن هو تقديم أداء جيد في المباراة ومواصلة مشواره بدوري الأبطال ليساعده هذا في محاولاته للإطاحة بنوير من التشكيلة الأساسية للمانشافت.

ولكن شباك برشلونة استقبلت 8 أهداف بواقع 4 أهداف في كل شوط لتكون أكبر هزيمة لبرشلونة في البطولات الأوروبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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