نوير يشعر بالأسى تجاه شتيجن

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وقال نوير بعد فوز فريقه على برشلونة 8 - 2 «أشعر بالأسى تجاه مارك لأن شباكه استقبلت عددا من الأهداف، إنها بالتأكيد نتيجة رائعة بالنسبة لنا، ولكنك لا تريد لزملائك بالمنتخب الوطني التعرض لمثل هذه الأمور».
ويتولى نوير حراسة مرمى المنتخب الألماني (مانشافت) بشكل أساسي منذ 2010. وكان أمل تير شتيجن هو تقديم أداء جيد في المباراة ومواصلة مشواره بدوري الأبطال ليساعده هذا في محاولاته للإطاحة بنوير من التشكيلة الأساسية للمانشافت.
ولكن شباك برشلونة استقبلت 8 أهداف بواقع 4 أهداف في كل شوط لتكون أكبر هزيمة لبرشلونة في البطولات الأوروبية.
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