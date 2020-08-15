شكرا لقرائتكم خبر نوير يشعر بالأسى تجاه شتيجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير عن تعاطفه مع مواطنه وزميله بالمنتخب الألماني، حارس برشلونة ، مارك أندري تير شتيجن، والذي تلقت شباكه 8 أهداف خلال مباراة الفريقين أمس الأول بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير بعد فوز فريقه على برشلونة 8 - 2 «أشعر بالأسى تجاه مارك لأن شباكه استقبلت عددا من الأهداف، إنها بالتأكيد نتيجة رائعة بالنسبة لنا، ولكنك لا تريد لزملائك بالمنتخب الوطني التعرض لمثل هذه الأمور».

ويتولى نوير حراسة مرمى المنتخب الألماني (مانشافت) بشكل أساسي منذ 2010. وكان أمل تير شتيجن هو تقديم أداء جيد في المباراة ومواصلة مشواره بدوري الأبطال ليساعده هذا في محاولاته للإطاحة بنوير من التشكيلة الأساسية للمانشافت.

ولكن شباك برشلونة استقبلت 8 أهداف بواقع 4 أهداف في كل شوط لتكون أكبر هزيمة لبرشلونة في البطولات الأوروبية.