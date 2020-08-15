شكرا لقرائتكم خبر فشل صفقة انتقال مكيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن فشل صفقة انتقال لاعب شالكه الألماني لكرة القدم، الأمريكي الدولي ويستون مكيني، إلى هيرتا برلين.

وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس أن الناديين أخفقا في التوصل لاتفاق بشأن قيمة صفقة انتقال لاعب خط الوسط.

ويعتقد أن اللاعب (21 عاما) الذي كان أحد دعائم فريقه الموسم الماضي، لا يفضل الانتقال إلى نادي العاصمة الألمانية، ولكن اللعب في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن هيرتا ضم حتى الآن الحارس الكسندر شفولوف من فرايبورج، والمدافع الهولندي دايوفايسيو زيفويك من جروينجن، كما كان الفريق ضم لاعب الوسط الفرنسي لوكاس توسار من أولمبيك ليون خلال فترة العطلة الشتوية ووقع معه عقدا يتضمن إعارته لناديه الفرنسي في الدور الثاني من الدوري الفرنسي الماضي.