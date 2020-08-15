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فشل صفقة انتقال مكيني

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن فشل صفقة انتقال لاعب شالكه الألماني لكرة القدم، الأمريكي الدولي ويستون مكيني، إلى هيرتا برلين.

وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس أن الناديين أخفقا في التوصل لاتفاق بشأن قيمة صفقة انتقال لاعب خط الوسط.

ويعتقد أن اللاعب (21 عاما) الذي كان أحد دعائم فريقه الموسم الماضي، لا يفضل الانتقال إلى نادي العاصمة الألمانية، ولكن اللعب في .

يذكر أن هيرتا ضم حتى الآن الحارس الكسندر شفولوف من فرايبورج، والمدافع الهولندي دايوفايسيو زيفويك من جروينجن، كما كان الفريق ضم لاعب الوسط الفرنسي لوكاس توسار من أولمبيك ليون خلال فترة العطلة الشتوية ووقع معه عقدا يتضمن إعارته لناديه الفرنسي في الدور الثاني من الدوري الفرنسي الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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