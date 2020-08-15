حجر فريق دوسلدورف بالكامل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر مكتب الصحة في مدينة دوسلدورف الألمانية بدخول جميع أفراد فريق نادي فورتونا دوسلدورف قيد الحجر الصحي المنزلي بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا للاعبين اثنين من الفريق. وأعلن طبيب النادي ومسؤول النظافة الصحية الدكتور أولف بليكر، أن هذا الإجراء سيسري أيضا على الجهاز التدريبي والطاقم الإداري. وتم إجراء الاختبارات أمس الأول، وحصل الفريق الهابط من دوري الدرجة الأولى على نتائج الاختبارات، بعد مباراة تجريبية أمام نادي ميربوش.

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