جوشوا يحسن الرقم العالمي لسباق 5000 م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح العداء الأوغندي جوشوا تشيبيتيجي في تحسين الرقم القياسي العالمي لسباق 5000 م والمسجل باسم الإثيوبي كينينيسا بيكيلي منذ 16 عاما، وذلك خلال لقاء الدوري الماسي أمس الأول في المغرب. وقطع تشيبيتيجي سباق 5000 م في 12 دقيقة و36ر35 ثانية محسنا الرقم القياسي العالمي بفارق 99ر1 ثانية عن الرقم الذي سجله بيكيلي في هينجيلو عام 2004. وحل الكيني نيكولاس كيميلي ثانيا ومواطنه جاكوب كروب ثالثا.

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