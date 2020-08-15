شكرا لقرائتكم خبر مغمورة تطيح بالشهيرة سيرينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاجأت لاعبة التنس شيلبي روجرز المصنفة 116 عالميا، الأمريكية الشهيرة سيرينا وليامز وأطاحت بها من دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا في ليكسنجتون بولاية كنتاكي الأمريكية. وتغلبت روجرز على سيرينا المصنفة الأولى على العالم سابقا 1 / 6 و6 / 4 و7 / 6 (7/ 5) في مباراة استغرقت أكثر من ساعتين. واعترفت سيرينا، التي تغلبت على شقيقتها الكبرى فينوس في دور الـ16 للبطولة، بأنها من جعلت المباراة صعبة على نفسها من خلال ارتكاب عدد من الأخطاء. وهذه هي الهزيمة الأولى لسيرينا (38 عاما) أمام لاعبة خارج المراكز الـ100 الأولى بالتصنيف العالمي منذ 2012.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغمورة تطيح بالشهيرة سيرينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.