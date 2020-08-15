شكرا لقرائتكم خبر تحقيق في إصابة لاعبي المصري بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار، إن اتحاد الكرة المصري سيفتح تحقيقا فيما حدث من إصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الإصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.
وأضاف أن رئيس اللجنة الطبية محمد سلطان على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.
وأوضح أن «المخطئ عليه أن يتحمل نتيجة خطأه».
وقال إن إجراء المسحات هدفه وقائي منذ البداية، موضحا أنه تم إجراء مسحات لفريق المصري وجميع الحالات كانت سلبية.
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