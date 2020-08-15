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تحقيق في إصابة لاعبي المصري بكورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني التحقيق في أزمة إصابة لاعبي فريق المصري البورسعيدي بفيروس .

وقال المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار، إن اتحاد الكرة المصري سيفتح تحقيقا فيما حدث من إصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الإصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.

وأضاف أن رئيس اللجنة الطبية محمد سلطان على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.

وأوضح أن «المخطئ عليه أن يتحمل نتيجة خطأه».

وقال إن إجراء المسحات هدفه وقائي منذ البداية، موضحا أنه تم إجراء مسحات لفريق المصري وجميع الحالات كانت سلبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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