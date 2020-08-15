الفيفا يهدد الاتحاد بالهبوط للأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نادي الاتحاد 45 يوما لدفع القيمة المتبقية من صفقة انتقال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي إلى صفوفه والبالغة 1.3 مليون يورو (نحو 5.8 ملايين ريال سعودي) إلى جانب غرامة مالية 350 ألف ريال جراء تأخير دفع الحصة المالية لنادي غريميو البرازيلي الذي قدم منه غروهي.

وهدد فيفا نادي الاتحاد بأنه في حال عدم سداد الحصة المستحقة للنادي البرازيلي خلال الفترة المحددة بـ45 يوما، فإن النادي سيتعرض إلى إجراءات وعقوبات صارمة من بينها تهبيط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان غروهي انتقل إلى الاتحاد في يناير 2019 بعقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف الموسم بتوصية من المدير الفني السابق، الكرواتي بيليتش، إلا أنه لم يمثل الفريق في الموسم الماضي بسبب إصابة لحقت به قبل الانضمام إلى الاتحاد وتحديدا في 2018 خلال مشاركته مع فريقه ضد ريفربليت الأرجنتيني ضمن نصف نهائي كأس الليبرتادوريس، وكانت عباراة عن كسر في أحد أضلاعه نتيجة اصطدامه بمهاجم من الفريق الأرجنتيني.

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على صعيد آخر، رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر بشأن قرار إلزامه بدفع 4.5 ملايين يورو (نحو 26 مليون ريال سعوي) لصالح نادي فنر بخشة التركي مقابل انتقال لاعبه جوليانو ديباولا للنصر، بخلاف أتعاب المحكمين لكلا الطرفين.

وكانت المحكمة الرياضية أصدرت حكمها في الجلسة الأخيرة التي عقدت أمس الأول.

يشار إلى أن تقريرا برازيليا أكد في يونيو الماضي عبر شبكة (BOLAVIP) عن عزم اللاعب جوليانو تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النصر نتيجة تأخر النادي في صرف مستحقاته المالية وإعلان رغبته في مغادرة النصر بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل أن يتم إنهاء مشكلة رواتبه ومتأخراته كافة بعد خصم 15% منها نتيجة توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.