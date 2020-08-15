شكرا لقرائتكم خبر 15 مليون يورو لفرايبورج من انتقال فالدشميت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم على موقعه الالكتروني ضم لاعب فرايبورج الألماني الدولي لوكا فالدشميت بعقد يستمر حتى 2025.

وبموجب الصفقة، التي أكدها الناديان أمس الأول، سيحصل فرايبورج على 15 مليون يورو، وفقا لما صرح به بنفيكا، الفائز بدرع الدوري البرتغالي 37 مرة.

ويتضمن عقد فالدشميت بند تخارج يتيح له فسخ العقد قبل موعده مقابل 88 مليون يورو.

وقال فالدشميت «أنا مسرور للغاية بأنني هنا، وأود أن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه. هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لي شخصيا».