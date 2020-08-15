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15 مليون يورو لفرايبورج من انتقال فالدشميت

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم على موقعه الالكتروني ضم لاعب فرايبورج الألماني الدولي لوكا فالدشميت بعقد يستمر حتى 2025.

وبموجب الصفقة، التي أكدها الناديان أمس الأول، سيحصل فرايبورج على 15 مليون يورو، وفقا لما صرح به بنفيكا، الفائز بدرع الدوري البرتغالي 37 مرة.

ويتضمن عقد فالدشميت بند تخارج يتيح له فسخ العقد قبل موعده مقابل 88 مليون يورو.

وقال فالدشميت «أنا مسرور للغاية بأنني هنا، وأود أن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه. هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لي شخصيا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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