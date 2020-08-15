15 مليون يورو لفرايبورج من انتقال فالدشميت

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وبموجب الصفقة، التي أكدها الناديان أمس الأول، سيحصل فرايبورج على 15 مليون يورو، وفقا لما صرح به بنفيكا، الفائز بدرع الدوري البرتغالي 37 مرة.
ويتضمن عقد فالدشميت بند تخارج يتيح له فسخ العقد قبل موعده مقابل 88 مليون يورو.
وقال فالدشميت «أنا مسرور للغاية بأنني هنا، وأود أن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه. هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لي شخصيا».
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