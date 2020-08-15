حذاء يكلف مبولحي عقوبة إضافية

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وستتضاعف العقوبة نتيجة تهجم مبولحي على لاعب الاتحاد، الأرجنتني ليناردو جيل، بالحذاء عقب صافرة نهاية مواجهة الفريقين التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتنص المادة رقم 48 من الفصل الخامس (مخالفة الأشخاص والعقوبات) من لائحة الانضباط وما جاء في الفقرة الثالثة منها أنه يتم الإيقاف مباراتين لمن يصدر منه سلوك مشين أو يستخدم ألفاظا أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو شخص آخر من مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
ويعني ذلك أن الاتفاق ربما يفتقد مبولحي في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري أمام الفتح والرائد والتعاون، نتيجة البطاقة الحمراء التي حصل عليها عقب نهاية المباراة، والعقوبة التي ستكون بحقه بالإيقاف مباراتين إضافيتين حسب اللائحة.
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