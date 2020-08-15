لايبزج يستعد لسان جيرمان باللهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمح المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، جوليان ناجلسمان، للاعبيه باللهو على الشاطئ أو الاستحمام في حمام السباحة بفندق إقامة الفريق في لشبونة، قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي لايبزج الثلاثاء المقبل مع باريس سان جيرمان الفرنسي في أكبر مواجهة في تاريخ النادي الألماني.

وفي الوقت الذي يتناول فيه اللاعبون وجبتي الغداء والعشاء سويا، ترك ناجلسمان للاعبيه حرية الاختيار في كيفية قضاء وقتهم في فندق بالاسيو أشتوريل على مشارف العاصمة البرتغالية.

وقال لاعب الوسط مارسيل سابيتزر «ما زال بمقدوري القول إنه إذا صادفنا يوما جيدا مثلما حدث أمام أتليتكو، وببعض الحظ يمكننا الفوز بالمباراة». وأضاف «لكن بالتأكيد كون باريس سان جيرمان المرشح للفوز، هو أمر لا يحتاج لشرح».

ويتطلع النمساوي سابيتزر لتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس على استاد النور، وهو الملعب نفسه الذي يستضيف المباراة أمام سان جيرمان.