الاتحاد همّش المستوى واصطاد النتيجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفوزه على الاتفاق 1-0 أمس الأول ضمن الجولة الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استعاد الاتحاد الكثير من الأشياء الغائبة التي يتوقع أن تكون داعما قويا له خلال الجولات الخمس المتبقية من الدوري، وكذلك في الدور نصف النائي لبطولة محمد السادس للأندية العربية. وسجل هدف المباراة الوحيد فهد المولد في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. وعلى الرغم من ظهوره بمستوى أقل من المتوقع، إلا أن الاتحاد تذوق طعم الانتصارات بعد أن غاب عن ذلك منذ 29 فبراير عندما تغلب على الشباب بنتيجة 5-1 في إطار مواجهات الجولة العشرين، وعقب ذلك افتقد الانتصارات حتى في المباريات الودية التي خاضها في معسكره الإعدادي بأبها، والذي سبق استئناف الدوري، كما لم يفز قبلها في الجولات التي سبقت التوقف بسبب جائحة كورونا. 10فوائد من الفوز على الاتفاق تحقيق الفوز بعد 4 مباريات متتالية لم ينتصر فيها.

الابتعاد عن منطقة المهددين بالهبوط ولو قليلا

رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ12.

أظهر تصاعدا في المعدل اللياقي.

استشعر لاعبوه وضع فريقهم وأهمية عودته إلى الانتصارات.

انتعاش اللاعبين والإدارة والجمهور نفسيا ومعنويا.

اكتمال صفوف الفريق للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

استعادة الروح الغائبة في المواجهات الماضية.

عودة فهد المولد لتسجيل الأهداف بعد غياب طويل نتيجة التوقف.

جني ثمار اجتماع اللاعبين الأخير.

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