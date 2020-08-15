الرائد بطل الدرجة الثانية لكرة الطاولة

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وشارك بالبطولة 12 ناديا هي: الاتفاق، الشباب، الوحدة، الرائد، النور، الفيصلي، العرض، الابتسام، الروضة، عكاظ ، الثقبة، القارة. ووزعت الأندية إلى 4 مجموعات، تأهل الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار النهائية، وصعد صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى، ويلعب صاحب المركز الثالث في الدور الملحق مع الثامن من دوري الدرجة الأولى.
وحقق نادي الرائد المركز الأول وجاء الشباب ثانيا، والاتفاق ثالثا، والوحدة رابعا، والعرض خامسا، وعكاظ سادسا، والنور سابعا، والفيصلي بالمركز الثامن.
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