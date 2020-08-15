الرائد بطل الدرجة الثانية لكرة الطاولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات بطولة أوائل أندية الدرجة الثانية (الصعود) لكرة الطاولة، والتي أقيمت منافساتها على صالة نادي الاتفاق على مدى 3 أيام، حيث توج الرائد بالمركز الأول.

وشارك بالبطولة 12 ناديا هي: الاتفاق، الشباب، الوحدة، الرائد، النور، الفيصلي، العرض، الابتسام، الروضة، عكاظ ، الثقبة، القارة. ووزعت الأندية إلى 4 مجموعات، تأهل الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار النهائية، وصعد صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى، ويلعب صاحب المركز الثالث في الدور الملحق مع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

وحقق نادي الرائد المركز الأول وجاء الشباب ثانيا، والاتفاق ثالثا، والوحدة رابعا، والعرض خامسا، وعكاظ سادسا، والنور سابعا، والفيصلي بالمركز الثامن.