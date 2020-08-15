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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختير مدرب ليفربول ، الألماني يورجن كلوب، كأفضل مدرب للدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قاد فريقه إلى اللقب الأول لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 1990. كما فاز قلب دفاع ليفربول، ترينت ألكسندر، بلقب أفضل لاعب شاب. ويحسم الصراع على هذه الألقاب من خلال التصويت الجماهيري وأصوات عدد من خبراء اللعبة.

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