شكرا لقرائتكم زيزو: الفوز بعد الدقيقة 90 له طعم مختلف.. وهدفنا حصد بطولة افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن مباراة فريقه ضد المقاصة كانت صعبة وكان فريقه يحاول تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مبارا الاتحاد السكندري، مؤكدا أن فريقه يأخذ مباريات الدوري للتحضير لمباريات افريقي لأن هدفهم تحقيق لقب الدوري

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: ما يهم فريقه هو تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط حتى ولو لم يكن في حالته، لاسيما أنه يملك جهاز فني عالي قادر على التحكم في مجريات المباراة.

أردف: لعبنا مباراة من أفضل المباريات أمام الاتحاد السكندري ولكن التعادل جاء لسوء التوفيق وليس للاستهتار كما يدعي البعض ونحاول الاجتهاد وتصحيح الأخطاء التي نقع فيها، مشيرا إلى أن فريقه يقاتل في كل مباراة حتى آخر دقيقة.

Advertisements

شدد على أن الفوز بعد الدقيقة 90 يكون له طعم مختلف والأهم هو تحقيق الفوز في المباراة وهو الهدف الأهم من المواجهة.