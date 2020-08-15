شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: هناك عدة مكاسب من مباراة المقاصة.. والزمالك يعاني من غيابات كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن ظروف مباراة فريقه ضد المقاصة كانت صعبة بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وهو ما أثر على اللاعبين

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: المباراة الماضية تعادلنا فيها وأهدرنا أكثر من 10 فرص وفي النهاية خرجنا بالتعادل واليوم الأداء كان أقل ولكن هناك مكاسب أخرى.

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تابع: الزمالك يعاني من إصابات وغيابات وفيه لعيبة راجعة بشكل كويس زي كاسونجو، وبن شرقي واوناجم رجعوا اسرع مما كان يخطط له الجهاز الفني.

أردف: "عندنا حازم امام وعبد الله جمعة واوباما يغيبوا عن الزمالك واكيد فارقين معانا".