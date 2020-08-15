شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: طالبنا الرجاء بتسليم جواز سفر أحداد قبل اللجوء للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه طالب الرجاء المغربي بتسليم جواز سفر حميد أحداد معار الفريق الأبيض قبل اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

أضاف أمير مرتضى في تصريحات صحفية :" الرجاء تحث معنا بشكل ودي حتى يكمل أحداد معهم الموسم بعد نتهاء إعارته في 30 يوليو خاصة أنه لعب خمس مباريات بعد نهاية عقده وأرسلنا لهم خطابا طلبنا فيه الاحتفاظ بحقوقنا المالية".

ونحدث المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك على ملعب مواجهة الإياب أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا:" سنستقر عليه بعد العودة للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون".