كارتيرون يخضع ثلاثي الزمالك لتدريبات بدنية عقب مباراة مصر المقاصة

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جدة - عمرو شويل خضع ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اسلام جابر، أسامة فيصل، وحاتم محمد لتدريبات بدنية عقب انتهاء مباراة مصر المقاصة مباشرة. جاء قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لرفع لياقتهم البدنية حيث أشرف على المران مدرب الأحمال أحمد عصمت. وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة. ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره اف سي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل. رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة غدا من التدريبات بسبب لضيق الوقت قبل مواجهة نادي مصر المقررة إقامتها الثلاثاء في الدوري الممتاز. Advertisements ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه غدا في تمام الخامسة مساء بمقر النادي. وفاز الزمالك على مصر المقاصة مساء اليوم بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.

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