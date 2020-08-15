شكرا لقرائتكم فريق كامل متسلل .. شاهد لحظة إلغاء هدف الزمالك في شباك المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع 5 لاعبين بالزمالك في مصيدة التسلل لحظة إلغاء الهدف الذى سجله الفريق الأبيض في شباك مصر المقاصة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي بدأ به مباراة اليوم امام المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم.

ينما اعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الذي بدأ به فريقه مباراة اليوم امام الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي : محمود حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس

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وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى من قائمة مباراة الزمالك، وذلك بعد الإصابة التى لحقت به، وهي عبارة عن رشح فى الركبة، وبعد الخضوع للأشعة اللازمة واستشارة الجهاز الطبى تم استبعاد اللاعب لمدة أسبوع حتى يزول الارتشاح والالتهابات التى سببتها الإصابة، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق بعد ذلك ويشارك فى المباريات.

بينما وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي مكثف ليوسف أوباما مهاجم الفريق، لمحاولة لحاقه بمباراة الأهلي المقرر لها 22 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري، ويؤدي أوباما برنامج تأهيلي في النادي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، ويقوم بعمل تدريبات إضافية خارج النادي تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.