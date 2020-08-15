شكرا لقرائتكم تيجانا: الكرة مش ماشية مع مصطفى محمد.. وأوناجم شكل جبهة يمنى قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن كارتيرون المدير الفني غير طريقة اللعب أكثر من مرة في مباراة فريقه أمام المقاصة والتي فاز فيها الأبيض بهدف نظيف، وكان هناك اصرار من اللاعبين وعزيمة على تحقيق الفوز.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: اول مرة كاسونجو يلعب كجناح وكارتيرون غامر باللعب 4/1/4/1

شدد على أن محمد اوناجم شكل جبهة قوية من الناحية المينى على المستوى الهجومي واللاعبين كان لديهم اصرار.

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أوضح: "الكرة مش ماشية مع مصطفى محمد وكاسونجو كان فعال عنه في الشق الهجومي بعد نزوله، والزمالك كان غائب عن الطرف الايسر طوال المباراة حتى نزول كابونجو كاسونجو.

أضاف أن الجزء البدني للاعبي المقاصة تراجع في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة.