الزمالك يعدل عقود 7 ناشئين في الفريق الأول

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جدة - عمرو شويل قر مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل عقود 7 لاعبين من الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في الفترة الأخيرة ومنهم حسام أشرف مسجل هدف فوز الفريق الأبيض على المقاصة في مباراة اليوم.
والناشئين السبعة هم، وهم : أسامة فيصل " مهاجم " ، حسام عبد المجيد " مدافع " ، علاء يحيي " ظهير ايسر " ، حسام اشرف " مهاجم " ، محمد طارق " مدافع " ، بالإضافة الي حسين فيصل وهاني رشدي المعارين الي فريق طنطا.
وخطف فريق الزمالك فوزا قاتلا من مصر للمقاصة، بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز
وسجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد اللاعب الصاعد حسام أشرف في الدقيقة الرابعة من اوقت المحتسب بدل من الضائع.
وبهذه النتيجة استعاد الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلي، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدوري حقق خلالها الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوي مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.
فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.
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