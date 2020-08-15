شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة غدا من التدريبات بسبب لضيق الوقت قبل مواجهة نادي مصر المقررة إقامتها الثلاثاء في الدوري الممتاز.
ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه غدا في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.
وفاز الزمالك على مصر المقاصة مساء اليوم بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.
ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
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