شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: "اللي يلبس تي شيرت الزمالك ميبقاش اسمه لاعب صغير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك على أداء حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد ومسجل هدف فوز الفريق الأبيض على المقاصة في مباراة اليوم.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل عقود 7 لاعبين من الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاصة على أون تايم سبورت:" زي ما عندنا سلبيات ومكناش راضيين عن الأداء خاصة في الشوط الأول، حققنا مكاسب، تسجيل حسام أشرف للهدف في الوقت القاتل مكسب كبير، لأنه لاعب يخوض هذا التحدي ويواجه هذه المواقف للمرة الأولى".

وتابع:" معندناش لاعب صغير ولاعب كبير، كل من يرتدي قميص الزمالك هو لاعب كبير يستحق هذا الشرف".

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وخطف فريق الزمالك فوزا قاتلا من مصر للمقاصة، بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

وسجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد اللاعب الصاعد حسام أشرف في الدقيقة الرابعة من اوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة استعاد الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلي، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدوري حقق خلالها الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوي مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.