شكرا لقرائتكم احمد زاهر: سنجري مسحة كورونا غدا .. وهذا موعد مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد زاهر المدير الإداري لنادى الزمالك إن فريقه سيجري مسحة كورونا غدا الأحد مؤكدا أن موعد التدريبات سيكون في الخامسة مساءا استعدادا لمباراة نادي مصر بالجولة المقبلة من الدوري المصري.

خضع ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اسلام جابر، أسامة فيصل، وحاتم محمد لتدريبات بدنية عقب انتهاء مباراة مصر المقاصة مباشرة. جاء قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لرفع لياقتهم البدنية حيث أشرف على المران مدرب الأحمال أحمد عصمت. وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة. ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره اف سي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل. Advertisements

رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة غدا من التدريبات بسبب لضيق الوقت قبل مواجهة نادي مصر المقررة إقامتها الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه غدا في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة مساء اليوم بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.