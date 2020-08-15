شكرا لقرائتكم جعفر: الزمالك يملك أفضل جناحين في مصر.. ومصطفى محمد يستعجل الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على أن مباراة المقاصة من المباريات الصعبة لأنه فريق محترم وكان ند قوي خاصة في الشوط الأول ولكن الزمالك لم يكن يمتلك هداف خلال المباراة يستغل الفرص.
قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: الزمالك أحرز هدف من ربع فرصة واللاعبين كانوا في قمة تركيزهم، مضيفا: "الزمالك يملك أفضل جناحين موجودين في الدوري المصري".
شدد على أن ساسي وبن شرقي لم يكونا في حالتهم بمباراة المقاصة، ولم يقدما المستوى المطلوب منهما قبل أن يتم استبدالهما من المباراة، ميرا إلى أن الزمالك جازف في الدقائق الأخيرة ولعب بـ5 مهاجمين من أجل تحقيق الفوز.
أضاف أن مصطفى محمد يستعجل الاحتراف وهو يرغب في الرحيل عن الزمالك ولازم يفرق دماغه للكورة وللنادي وعلينا ان ندعمه.
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