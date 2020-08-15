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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة ضد نادي مصر في الدوري المصري يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره اف سي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. واستطاع الزمالك أن يخطو خطوة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما استعاد المرتبة الثانية بجدول ترتيب المسابقة الشهيرة. وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف فيس الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الزمالك أغلى 3 نقاط انفرد بهم بالمركز الثاني للبطولة. Advertisements موعد مباراة الزمالك القادمة ضد نادي مصر

ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر بأرضية ملعب استاد الكلية الحربية معقل الفريق المنافس في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساءاً في ختام مباريات اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري المصري الممتاز. الزمالك ضد مصر المقاصة



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