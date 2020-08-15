شكرا لقرائتكم يحيى: نور الدين تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للمقاصة وعارض الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن ابراهيم نور الدين حكم مباراة فريقه ضد المقاصة لم يكن موفقا في احتساب ركلة جزاء للزمالك، لاسيما بعدما أخطره الفار بأحقية الفريق الأبيض في ركلة جزاء.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: ابراهيم نور الدين حرم الزمالك من ركلة جزاء صحيحة كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

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اوضح: الزمالك اعتاد على تسجيل الأهداف في الأوقات القاتلة رغم حبس الأنفاس طوال المباراة وهي ظاهرة جيدة للفريق الأبيض الذي تحلى بالروح العالية.

شدد على ان توزيع اللاعبين كان جيدا خاص أن الزمالك لعب في نهاية المباراة بـ4 لاعبين وكانوا يتمركزون بشكل صحيح داخل منطقة الجزاء.