شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مصر المقاصة



أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خضوع محمد حسن لاعب الوسط لأشعة للإطمئنان على الإصابة التي تعرض لها اليوم خلال مباراة مصر المقاصة وأدت الى خروجه في بداية اللقاء.

وتعرض محمد حسن للإصابة بشد في العضلة الخلفية أدى الى عدم قدرته على استكمال المباراة عقب مرور 10 دقائق فقط ما دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا له.

وقال محمد أسامة أن حسام عبد المجيد سيتعافى بشكل سريع بعدما تعرض للإصابة بكدمة في الظهر نتيجة سقوطه على الأرض خلال توجهه الى غرفة خلع الملابس.

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وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.

ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره اف سي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل.