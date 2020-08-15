شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: انتصرنا على المقاصة بروح لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إن فريقه حقق الهدف المطلوب منه بالفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.
أضاف أمير مرتضى في تصريحات صحفية :" هناك مباريات نستطيع الفوز فيها بسهولة وهناك لقاءات أخري صعبة ولكن فوز الْيَوْمَ تحصيل المعسكرات الذى تم فيه تجهيز الناشئين وعندما احتجنا لهم وجدناهم على قدر المسئولية.
تابع أمير مرتضى :" الفوز تحقق بروح اللاعبين وتحدثنا مع الناشئين مثلما تحدثنا مع مصطفي محمد لا يوجد لاعب كبير وأخر صغير وعانينا من غيابات واجهاد".
وتحدث المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك على حكام المباراة قائلا:" لست من هواة التعليق على التحكيم ولكن المفروض ال var يساعد".
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