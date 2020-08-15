شكرا لقرائتكم سقوط لاعب الزمالك مصابا أمام غرف الملابس بسبب "المياه والصابون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجئ مسئولو الزمالك، بسقوط حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأبيض، على الأرض، إثر إصابته بكدمة قوية في الظهر بسبب وجود مياه وصابون لا يعلم أحد سبب تواجدها في الطريق إلى غرفة خلع الملابس.

وحرص أمير مرتضي منصور المشرف العام على الفريق وزملائه من اللاعبين والجهاز الفني علي الاطمئنان عليه.

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وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره اف سي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.