شكرا لقرائتكم حمدالله يخطف نقاط الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع النصر فوزا صعبا من ضيفه الوحدة 1 - صفر ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واضطر فريق الوحدة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد علي النمر.

ورفع النصر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف الهلال، وتوقف رصيد الوحدة عند 40 نقطة في المركز الخامس.