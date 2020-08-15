بهدف + 90.. الزمالك يخطف فوزا قاتلا من المقاصة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا قاتلا على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد القاهرة، فى الأسبوع الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

واستطاع حسام أشرف أن يسجل هدفا قاتلا للزمالك في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة بعد تمريرة من محمد أوناجم ذهبت إلى أسامة فيصل ثم زميله الشاب الذي أسكنها في الشباك.

وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة.

شاهد هدف الزمالك: