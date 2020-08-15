شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جابر عبد العاطى نجم الزمالك السابق فى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل جابر عبد العاطى أسطورة نادى الزمالك السابق فى الكرة الطائرة بعد صراع طويل مع المرض دخل على أثره المستشفى الأيام الأخيرة . وفى إطار الرعاية والدعم الذى تقدمه وزارة الرياضة لجميع أعضاء المنظومة بمختلف المجالات، خاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكاليف علاج جابر عبد العاطى نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق قبل الوفاة ، خلال دخوله أحد المستشفيات لتلقى العلاج. Advertisements وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية، وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه، والمساهمة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.

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