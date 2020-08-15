شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: عندنا مطالب جديدة على استئناف كهربا و200 ألف دولار لبيع أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتم تحديد ملعب مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة بعد الرجوع إلى إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأضاف أمير مرتضى " متمسكين ببنود عقد حميد احداد ولن يلعب مباراة الرجاء ولو عايزينه يدفعوا ٢٠٠ الف دولار".

واصل: الرجاء كلمنا بشكل ودي بأن حميد احداد يكمل الموسم معهم، إلا أن اللاعب انتهت اعارته في ٣٠ يوليو الماضي، ولعب خمس مباريات بعد نهاية عقده وفِي الخطاب أرسلنا لهم اننا نحتفظ بحقوقنا المالية لمشاركته بعد نهاية عقد إعارته، وطالبنا الرجاء بتسليم احداد جواز سفره قبل اللجوء للفيفا.

واستأنف حول قضية محمود عبد المنعم كهربا، والتي حكم فيها الفيفا مؤخراً لصالح الزمالك بتوقيع عقوبة مادية على اللاعب تصل إلى 2 مليون دولار على خلفية فسخ تعاقده مع النادي قبل الانضمام للأهلي، قال أمير مرتضى: لما كهربا سيستأنف علي حكم الفيفا سنقوم بطلب طلبات جديدة.

واصل المشرف عن الزمالك متحدثاً عن الأداء التحكيمي في مباراة الزمالك والمقاصة: ما بحبش اعلق علي التحكيم ومفروض ال var يساعد.

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في سياق متصل، حقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.