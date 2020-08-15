شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام عبد المجيد لاعب الزمالك فى غرفة خلع الملابس بسبب "المية والصابون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسام عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب لإصابة بكدمة قوية في الظهر عقب مباراة المقاصة أثناء دخوله لغرفه خلع الملابس بسبب وجود مياة بصابون في الأرض، مما تسبب فى إصابة اللاعب الذى سيجرى أشعة للتعرف على حجم الإصابة، وكان الزمالك فاز على المقاصة بهدف نظيف فى الوقت القاتل سجله الصاعد حسام أشرف فى الدقيقة 94.

فيما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن الانتصار الذي حققه الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم، على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، هو شهادة نجاح لمعسكر برج العرب الذي خاضه الفريق الأبيض استعداداً لاستئناف الدوري.

وقال المشرف على الزمالك: في ماتشات هنكسبها بسهولة وفِي ماتشات هتبقى متكهربة ولكن فوز الْيَوْمَ نتاج المعسكرات، وبعد أن تم تجهيز الناشئين ولما احتجناهم لقيناهم وعندهم وعي كبير.

واصل: الفوز اليوم تحقق بروح اللاعبين وتحدثنا مع الناشئين كما تحدثنا مع مصطفي محمد "مفيش" لاعب كبير ولاعب صغير، وعانينا من غيابات واجهاد ولكن حققنا الهدف بتحقيق الفوز بروح عالية من اللاعبين.

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وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.